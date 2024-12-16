В пожаре на ферме в Самарской области сгорели 500 цыплят

В селе Соковнинка Самарской области загорелась ферма. Пожар уничтожил в фермерском хозяйстве гараж и курятник, в котором находились 500 цыплят.
— Живых цыплят не осталось, — рассказали о последствиях инцидента в ГУ МЧС России по Самарской области.
Пожар на ферме разгорелся на площади 190 квадратных метров. С ним боролись 14 пожарных-спасателей при содействии четырех единиц техники. По предварительной информации, пожар начался из-за ветхой проводки.
В региональном МЧС призывают следить за состоянием проводки, а ее установку и ремонт доверять только профессионалам.
А в Самаре ночью 16 декабря загорелся жилой дом в Железнодорожном районе, погибли три человека.