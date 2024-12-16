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В пожаре на ферме в Самарской области сгорели 500 цыплят

В Самарской области из-за ветхой проводки загорелась ферма.

Источник: ГУ МЧС России по Самарской области

В селе Соковнинка Самарской области загорелась ферма. Пожар уничтожил в фермерском хозяйстве гараж и курятник, в котором находились 500 цыплят.

— Живых цыплят не осталось, — рассказали о последствиях инцидента в ГУ МЧС России по Самарской области.

Пожар на ферме разгорелся на площади 190 квадратных метров. С ним боролись 14 пожарных-спасателей при содействии четырех единиц техники. По предварительной информации, пожар начался из-за ветхой проводки.

В региональном МЧС призывают следить за состоянием проводки, а ее установку и ремонт доверять только профессионалам.

А в Самаре ночью 16 декабря загорелся жилой дом в Железнодорожном районе, погибли три человека.

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