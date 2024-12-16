В Северной Македонии задержали четырех подозреваемых в подготовке терактов

«Речь идет о террористических организациях, четырех лицах, лишенных свободы. За ними в течение длительного периода времени следили компетентные органы безопасности, и в сотрудничестве с международными партнерами были предприняты скоординированные действия. У нас есть много доказательств, подтверждающих вполне обоснованное подозрение, что эти лица действовали с намерением организовать в будущем определенные нежелательные события, которые могли бы поставить под угрозу безопасность как Македонии, так и других стран», — приводит слова главы МВД издание «Нова Македония».