Олбани
-1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Северной Македонии задержали четырех подозреваемых в подготовке терактов

БЕЛГРАД, 16 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции Северной Македонии в ходе операции в городах Струга и Гостивар в западной части страны задержали четырех подозреваемых в подготовке террористических актов. Об этом сообщил министр внутренних дел республики Панче Тошковски.

Источник: Аргументы и факты

«Речь идет о террористических организациях, четырех лицах, лишенных свободы. За ними в течение длительного периода времени следили компетентные органы безопасности, и в сотрудничестве с международными партнерами были предприняты скоординированные действия. У нас есть много доказательств, подтверждающих вполне обоснованное подозрение, что эти лица действовали с намерением организовать в будущем определенные нежелательные события, которые могли бы поставить под угрозу безопасность как Македонии, так и других стран», — приводит слова главы МВД издание «Нова Македония».

Как отметил министр, задержанные могут быть «связаны с определенными экстремистскими и религиозными группами». Он подчеркнул, что все задержанные являются гражданами Северной Македонии.