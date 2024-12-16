Еще двух жителей Тулуна заключили под стражу по делу об экстремизме

Еще двух жителей Тулуна заключили под стражу за участие в деятельности экстремисткой организации. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России и Следкоме Иркутской области.
Версия следствия состоит в том, что с января 2022 по настоящее время 30 и 35-летний мужчины принимали активное участие в деятельности запрещенной организации. А именно проводили с людьми, склонными к совершению преступлений, личные беседы. Также пропагандировали агрессию в отношении правоохранителей.
— Они связаны с ранее задержанным 33-летним «смотрящим» за исправительными учреждениями города Тулун. По месту жительства задержанных прошли обыски, полицейские изъяли тюремные «уклады», телефоны и другие предметы, указывающие на участие и организацию экстремистского движения, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Следователи завели уголовное дело, подозреваемые находятся под стражей. Всесторонняя проверка продолжается.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что мошенники похитили 12 миллионов у жителей Иркутской области за три дня.