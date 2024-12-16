Еще двух жителей Тулуна заключили под стражу по делу об экстремизме

Версия следствия состоит в том, что с января 2022 по настоящее время 30 и 35-летний мужчины принимали активное участие в деятельности запрещенной организации. А именно проводили с людьми, склонными к совершению преступлений, личные беседы. Также пропагандировали агрессию в отношении правоохранителей.