О моменте крушения танкера «Волгонефть-212» рассказал матрос, сообщили «Известия».
По словам моряка, тревогу на судне подняли после утреннего обхода. В это время танкер начал рушиться под воздействием сильных волн.
«Заступил в восемь часов на вахту, сделал обход. Замечаний не было, но волна была сильная. Где-то в 08:30 объявили тревогу, нас начало ломать. Собрался весь экипаж в рубке, надели спасательные жилеты», — поделился Александр Марченко.
После начала тревоги на место происшествия прибыло спасательное судно «Меркурий». Но, по словам моряка, оно не смогло подплыть к корме танкера, поэтому попытка оказалась неудачной. На спасение людей прилетел вертолет, который их и эвакуировал.
Напомним, плохая погода в Керченском проливе привела к повреждению танкера «Волгонефть 212». После этого его экипаж, который состоит из 13 человек, запросил помощь. Информация о возможном разливе нефтепродуктов сейчас уточняется.