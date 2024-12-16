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12 млн рублей заработали мошенники на жителях Приангарья за выходные

12 млн рублей заработали мошенники на жителях Приангарья за выходные. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.

Источник: Freepik

С заявлением о хищении 2,3 млн рублей в полицию обратился 37-летний медицинский работник. Ему поступил звонок от лжесотрудника спецслужб, который сообщил о злоумышленниках, пытающихся похитить деньги со счёта заявителя. Аферист предложил оформить «зеркальный кредит» и перевести средства на «безопасный счёт», чтобы избежать пропажи накоплений. Мужчина выполнил инструкции и обратился в полицию.

Аналогичным методом обманули ещё троих жителей Приангарья, которые потеряли около 1,9 млн рублей. Также от действий киберпреступников пострадала 53-летняя преподаватель института. В пятницу утром ей позвонила «специалист по пенсионному обеспечению» и предложила переоформить пенсию. Злоумышленница попросила встать в «онлайн-очередь» и назвать коды из СМС.

Позже с жертвой связался лжеспециалист Госуслуг, сообщив о взломе аккаунта на Едином портале и предложив перевести накопления на «резервный счёт». Заявительница потеряла свыше 500 тысяч рублей.