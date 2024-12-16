12 млн рублей заработали мошенники на жителях Приангарья за выходные

С заявлением о хищении 2,3 млн рублей в полицию обратился 37-летний медицинский работник. Ему поступил звонок от лжесотрудника спецслужб, который сообщил о злоумышленниках, пытающихся похитить деньги со счёта заявителя. Аферист предложил оформить «зеркальный кредит» и перевести средства на «безопасный счёт», чтобы избежать пропажи накоплений. Мужчина выполнил инструкции и обратился в полицию.
Аналогичным методом обманули ещё троих жителей Приангарья, которые потеряли около 1,9 млн рублей. Также от действий киберпреступников пострадала 53-летняя преподаватель института. В пятницу утром ей позвонила «специалист по пенсионному обеспечению» и предложила переоформить пенсию. Злоумышленница попросила встать в «онлайн-очередь» и назвать коды из СМС.
Позже с жертвой связался лжеспециалист Госуслуг, сообщив о взломе аккаунта на Едином портале и предложив перевести накопления на «резервный счёт». Заявительница потеряла свыше 500 тысяч рублей.