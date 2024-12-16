В Приморье четыре человека пострадали из-за пьяного лихача

По предварительным данным, нетрезвый 43-летний автомобилист не убедился в безопасности маневра при выезде со второстепенной дороги на главную и столкнулся с Toyota Probox. В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля Toyota Probox: женщины в возрасте 36 лет и 43 года, а также мальчики в возрасте 14 и 16 лет.