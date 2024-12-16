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В Приморье четыре человека пострадали из-за пьяного лихача

Выходные в крае омрачили 70 ДТП.

Источник: ГУ МВД

Водитель Toyota Corolla Fielder в состоянии опьянения спровоцировал ДТП с четырьмя пострадавшими в Кировском районе Приморского края на 449 км автодороги «А-370 “Уссури”». Всем потерпевшим назначено амбулаторное лечение, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

По предварительным данным, нетрезвый 43-летний автомобилист не убедился в безопасности маневра при выезде со второстепенной дороги на главную и столкнулся с Toyota Probox. В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля Toyota Probox: женщины в возрасте 36 лет и 43 года, а также мальчики в возрасте 14 и 16 лет.

Печальная статистика: в Приморье погибли 56 человек по вине пьяных водителей в 2024 году.

За 11 месяцев почти 900 местных жителей привлечены к уголовной ответственности.

Виновник ДТП привлечен к административной ответственности. Общая сумма штрафа превысит 30 тысяч рублей. Также мужчине грозит лишение права управления транспортными средствами и материальная ответственность по восстановлению поврежденных автомобилей.

Всего на выходных в Приморье произошло 70 автоаварий, в результате них пострадали 11 человек. 122 транспортных средства получили механические повреждения.