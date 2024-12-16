В Симферополе ночью горел частный дом

Инцидент произошел в одноэтажном частном доме по улице Лескова. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения.
«Было обнаружено возгорание газовой трубы на площади 150 квадратных метров. Благодаря взаимодействию МЧС России и сотрудников “Крымгазсети” удалось ликвидировать открытое горение без изменений площади», — сообщает ведомство.
Сообщений о пострадавших не поступало. К тушению пожара привлекали 19 человек семь единиц техники.
В Крыму накануне при пожаре пострадали мать и полуторогодовалый малыш. Инцидент произошел в селе Изюмовка Кировского района. Женщина плеснула в топящуюся печь легковоспламеняющуюся жидкость.