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В Симферополе ночью горел частный дом

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек — РИА Новости Крым. Частный дом загорелся в Симферополе в ночь на понедельник, пламя перекинулось на газовую трубу. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму.

Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел в одноэтажном частном доме по улице Лескова. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения.

«Было обнаружено возгорание газовой трубы на площади 150 квадратных метров. Благодаря взаимодействию МЧС России и сотрудников “Крымгазсети” удалось ликвидировать открытое горение без изменений площади», — сообщает ведомство.

Сообщений о пострадавших не поступало. К тушению пожара привлекали 19 человек семь единиц техники.

В Крыму накануне при пожаре пострадали мать и полуторогодовалый малыш. Инцидент произошел в селе Изюмовка Кировского района. Женщина плеснула в топящуюся печь легковоспламеняющуюся жидкость.

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