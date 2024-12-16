В Гродно милиция задержала иностранца, которому грозит до 20 лет. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел.
В сообщении сказано, что сотрудниками наркоконтроля Гродненской области в Гродно был задержан 33-летний гражданина одной из центральноазиатских республик. Удалось установить, что фигурант по заданию куратора интернет-магазина наркотиков прилетел из России в Минск.
В МВД добавили, что в белорусской столице он забрал крупную партию психотропов для их дальнейшего распространения. Затем иностранец приехал в Гродно и намеревался сбыть товар через закладки, но был задержан милицией с поличным.
Сказано, что в съемной квартире фигуранта, в тайниках было обнаружено и изъято около 700 граммов опасного психотропа. Следователи завели уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Иностранному гражданину грозит до 20 лет лишения свободы.
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