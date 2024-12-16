Олбани
-1°
облачно, небольшой снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Гродно милиция задержала иностранца, которому грозит до 20 лет

МВД сказало о задержании иностранца в Гродно.

Источник: Комсомольская правда

В Гродно милиция задержала иностранца, которому грозит до 20 лет. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел.

В сообщении сказано, что сотрудниками наркоконтроля Гродненской области в Гродно был задержан 33-летний гражданина одной из центральноазиатских республик. Удалось установить, что фигурант по заданию куратора интернет-магазина наркотиков прилетел из России в Минск.

В МВД добавили, что в белорусской столице он забрал крупную партию психотропов для их дальнейшего распространения. Затем иностранец приехал в Гродно и намеревался сбыть товар через закладки, но был задержан милицией с поличным.

Сказано, что в съемной квартире фигуранта, в тайниках было обнаружено и изъято около 700 граммов опасного психотропа. Следователи завели уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Иностранному гражданину грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее маршрутка и автобус серьезно столкнулись в Могилеве.

Тем временем под Смолевичами сотрудники МЧС спасли рыбака из полыньи в 60 метрах от берега.

Кроме того, аналитики ЕАБР сказали о причинах замедления инфляции в Беларуси.