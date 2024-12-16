В Хабаровске за ночь сгорели частный дом и баня

Второй пожар произошёл на территории частного домовладения, где вспыхнула крыша одноэтажной бани и пристройка к ней. Общая площадь возгорания составила 70 квадратных метров. Благодаря оперативным действиям пожарных огонь был потушен за 15 минут. Как и в первом случае, из помещения были эвакуированы два газовых баллона.