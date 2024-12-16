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В Хабаровске за ночь сгорели частный дом и баня

В обоих помещениях были газовые баллоны, что могло привести к взрывам.

В Хабаровске пожарные ликвидировали два крупных возгорания за одну ночь. Огонь уничтожил дом и баню в частном секторе, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС.

Первый вызов поступил с переулка Матвеевский, где загорелся одноэтажный частный дом. Из-за позднего обнаружения огонь стремительно распространился, уничтожив всё строение на площади 80 квадратных метров. Спасатели эвакуировали два газовых баллона, чтобы предотвратить взрыв.

Второй пожар произошёл на территории частного домовладения, где вспыхнула крыша одноэтажной бани и пристройка к ней. Общая площадь возгорания составила 70 квадратных метров. Благодаря оперативным действиям пожарных огонь был потушен за 15 минут. Как и в первом случае, из помещения были эвакуированы два газовых баллона.

В результате обоих возгораний никто не пострадал. Их причины выясняют дознаватели МЧС.

пожары