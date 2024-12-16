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Двое мужчин погибли при пожаре в частном доме в Кургане

Следователи начали проверку.

Источник: СУ СКР по Курганской области

Двое мужчин погибли при пожаре в частном доме на улице Бурова-Петрова в Кургане. После инцидента следователи начали проверку, сообщили в СУ СКР по региону.

ЧП случилось вечером 15 декабря. Во время тушения пожарные обнаружили тела мужчин 58 и 57 лет. Их личности уже установили. По предварительным данным, оба жили в доме, где произошло возгорание.

Причиной происшествия могло стать неосторожное обращение с печным оборудованием. Обстоятельства пожара и причины гибели курганцев устанавливаются. Процессуальное решение будет принято по итогам проверки.

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