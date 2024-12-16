Хирург сказала: «Не получилось». У сибирячки после пластики перекосило лицо

Скальпель, бинты, отёк, перекос лица. После пластических операций в частной клинике эстетической медицины лицо красноярки Елены Камаевой изменилось до неузнаваемости. Руководство учреждения не признаёт своей вины, ссылаясь на индивидуальные особенности пациентки и её хронические заболевания. Следственный комитет края уже возбудил уголовное дело по данному факту. В этой истории разбирался корреспондент krsk.aif.ru.
Купилась на скидку.
Лечь под нож пластического хирурга Елену Камаеву в сентябре 2022 года заставило не желание стать красивее и моложе, а намерение привести лицо в порядок после случившегося горя. Её единственная 35-летняя дочь в 2019 году умерла от сердечного приступа. Два года безутешная мать оплакивала свою девочку, потом постепенно пришла в себя.
«Ходила в каком-то коматозном состоянии, мои знакомые считали, что я одной ногой в могиле. Появились новые болячки, сильно ухудшилось зрение. Сделала операцию на катаракту и увидела в зеркале своё отражение — это было лицо старухи, в которую я превратилась за два года. Решила: хватит плакать, надо привести внешность в порядок и устроиться на работу, чтобы быть в коллективе, а не дома в одиночестве», — рассказывает женщина.
Знакомые советовали: нужно убрать носогубные складки, а для этого следует сделать пластику с круговой подтяжкой и подшиванием мышц. В Красноярске такие операции проводили довольно редко и лишь три хирурга.
Женщина выбрала одну из престижных клиник эстетической медицины, в том числе и потому, что ей сделали хорошую скидку. В неё входила съёмка на видео хода операции, участие в рекламе и раз в полгода фотосессия. Предложение выглядело заманчиво, и Елена согласилась. Операция вместе с дополнительными услугами обошлась ей в 370 тыс.
Оперировала её пластический хирург, стаж работы которой, как указано на сайте клиники, 20 лет. Отзывы пациентов только восторженные.
«На второй день после операции на лице появился отёк. Уже через три недели у меня вновь стали видны носогубные складки. Как потом сказала хирург: “Ну не получилось”, — но согласилась сделать через полгода повторную операцию. Спустя шесть месяцев сказала, что не признаёт своей вины, сославшись на мои индивидуальные особенности, и переделывать отказалась».
Боялись огласки.
Елена Камаева потребовала вернуть ей деньги, чтобы обратиться за услугой в другую клинику. По словам женщины, репутационные потери для учреждения были крайне нежелательны, ведь и на сайте, и в соцсетях хирурга-косметолога называли гуру SMAS-лифтинга, в переводе на русский это аппаратная подтяжка лица и тела.
Чтобы избежать огласки, повторную операцию пациентке пообещала лично руководитель клиники. И потерпевшая снова легла на операционный стол к тому же хирургу. И это стало роковой ошибкой. «На второй день левый глаз начал слезиться. Это первый признак лагофтальма, вызванный параличом лицевых нервов. Левый глаз полностью не закрывался. Потом начался отёк, перекосило лицо. Опускается вся правая сторона и поднимается левая. Офтальмолог поликлиники Центрального района, куда я обратилась, сразу сказала, что при операции мне с двух сторон повредили лицевые нервы. Если бы в клинике не скрывали мой диагноз и не тянули время, можно было бы раньше начать лечение и улучшить ситуацию», — говорит Елена.
Однако время было упущено, врачи вынесли вердикт: неизлечима. Другими словами, лицо женщины останется таким на всю жизнь. Кроме того, у неё прогрессирует слепота, левый глаз почти не видит.
Когда в очередной раз она пришла в клинику на лечение, её просто не пустили в здание. Это стало последней каплей в истории её злоключений. Женщина подала иск в суд.
Руководство учреждения тут же предложило пациентке мировое соглашение, но категорически отказалось выплатить сумму, которую озвучила женщина, занизив её в два раза.
«Торг шёл за каждый сантиметр моего лица, но мои условия приняты не были. Меня начали шантажировать, говорили: “Если не примете наши условия, проиграете суд, и никакая экспертиза вам не поможет”. По словам пострадавшей, специалисты краевой экспертизы, куда она тоже обратилась, несмотря на предоставленные справки, подтверждающие диагноз, встали на сторону частной клиники.
Однако на последнем заседании суд Центрального района, который рассматривает дело Елены Камаевой, удовлетворил её ходатайство и принял решение провести повторную экспертизу в другом регионе.
Отступать некуда.
Объективности ради мы обратились в клинику, где оперировали Елену Камаеву, чтобы услышать точку зрения руководства. Заместитель директора по имени Юлия (свою фамилию она не назвала) пообещала связаться с владелицей, которая находится сейчас за границей.
«Чтобы прокомментировать ситуацию, мне нужно получить разрешение от неё. Отправьте нам адрес вашей электронной почты: если Наталья Николаевна примет положительное решение, мы вам ответим», — сказала представитель клиники.
На момент выхода материала комментария так и не было.
Отчаявшись, красноярка обратилась на телеканал НТВ. 12 декабря в программе «Чрезвычайное происшествие» вышел сюжет о том, что с ней произошло.
Следственный комитет России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей».
«Никогда не думала, что попрошу помощи журналистов федерального канала, но была вынуждена это сделать. Третий год длятся эти муки. Поскольку заведено уголовное дело, отступать некуда», — говорит потерпевшая.