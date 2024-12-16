Хирург сказала: «Не получилось». У сибирячки после пластики перекосило лицо

Чтобы избежать огласки, повторную операцию пациентке пообещала лично руководитель клиники. И потерпевшая снова легла на операционный стол к тому же хирургу. И это стало роковой ошибкой. «На второй день левый глаз начал слезиться. Это первый признак лагофтальма, вызванный параличом лицевых нервов. Левый глаз полностью не закрывался. Потом начался отёк, перекосило лицо. Опускается вся правая сторона и поднимается левая. Офтальмолог поликлиники Центрального района, куда я обратилась, сразу сказала, что при операции мне с двух сторон повредили лицевые нервы. Если бы в клинике не скрывали мой диагноз и не тянули время, можно было бы раньше начать лечение и улучшить ситуацию», — говорит Елена.