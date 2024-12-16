В супермаркете Новосибирска задержали «авокадового» маньяка

Мужчина похитил не менее восьми фруктов.
В пресс-службе Агентства Безопасности «ГВАРДИЯ» рассказали о необычном похитителе, который специализируется исключительно на авокадо.
65-летний любитель здоровой еды стащил из супермаркета на улице Гоголя в Центральном районе несколько плодов. При более внимательном знакомстве с воришкой оказалось, что это не первый эпизод.
В общей сумме он похитил восемь авокадо, чем нанёс ущерб в размере двух тысяч рублей.
Денежных средств у сибиряка на оплату продуктов не было, поэтому он был передан сотрудникам полиции.
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