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В супермаркете Новосибирска задержали «авокадового» маньяка

Мужчина похитил не менее восьми фруктов.

Источник: Freepik

Мужчина похитил не менее восьми фруктов.

В пресс-службе Агентства Безопасности «ГВАРДИЯ» рассказали о необычном похитителе, который специализируется исключительно на авокадо.

65-летний любитель здоровой еды стащил из супермаркета на улице Гоголя в Центральном районе несколько плодов. При более внимательном знакомстве с воришкой оказалось, что это не первый эпизод.

В общей сумме он похитил восемь авокадо, чем нанёс ущерб в размере двух тысяч рублей.

Денежных средств у сибиряка на оплату продуктов не было, поэтому он был передан сотрудникам полиции.

Ранее «Сиб.фм» сообщил, что новосибирский актёр Павел Прилучный получил в подарок Chevrolet Corvette, как в сериале «Мажор».