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Наркокурьера-иностранца задержала милиция с поличным в Гродно

МИНСК, 16 дек — Sputnik. Сотрудники наркоконтроля Гродненщины задержали в областном центре 33-летнего гражданина одной из центральноазиатских республик, об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Источник: Sputnik.by

Как было установлено, фигурант по заданию куратора интернет-наркошопа прилетел в Минск из России. В белорусской столице он забрал крупную партию психотропов, предназначенную для дальнейшего распространения.

Затем он приехал в Гродно, где намеревался сбыть наркотические вещества через закладки, но был задержан с поличным при совершении преступления.

Правоохранители нашли и изъяли в его съемной квартире и тайниках около 700 грамм особо опасного психотропного вещества 4-СМС.

В отношении иностранца возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее в МВД сообщали, что за девять месяцев в Беларуси пресечено 26 каналов поставок наркотиков. По данным ведомства, в основном наркотические вещества пытаются ввезти на территорию республики из России.