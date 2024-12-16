Наркокурьера-иностранца задержала милиция с поличным в Гродно

Как было установлено, фигурант по заданию куратора интернет-наркошопа прилетел в Минск из России. В белорусской столице он забрал крупную партию психотропов, предназначенную для дальнейшего распространения.
Затем он приехал в Гродно, где намеревался сбыть наркотические вещества через закладки, но был задержан с поличным при совершении преступления.
Правоохранители нашли и изъяли в его съемной квартире и тайниках около 700 грамм особо опасного психотропного вещества 4-СМС.
В отношении иностранца возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы.
Ранее в МВД сообщали, что за девять месяцев в Беларуси пресечено 26 каналов поставок наркотиков. По данным ведомства, в основном наркотические вещества пытаются ввезти на территорию республики из России.