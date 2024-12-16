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Пропала по пути в школу: в Уфе исчезла 15-летняя гимназистка

В Уфе пропала 15-летняя Алина Магадеева.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе пропала 15-летняя школьница Алина Магадеева. Девочка ушла из дома на занятия, но до них так и не доехала.

Гимназистка живет в общежитии БРГИ им. Р. Гарипова. В день пропажи она гостила у родственников, позже она попрощалась с ними и отправилась обратно. Однако ни в общежитии, ни на занятиях девочку не видели.

— Она на выходных погостила у своего брата. Она спокойная, домашняя девочка. Всегда на связи, — говорит тетя пропавшей Нафиса в беседе с ИА «Башинформ».

Если Вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении подростка, просьба звонить по номерам 8−347−284−66−09 или 112.

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