Пьяный мужчина выстрелил в голову сотруднику магазина в Петербурге

Ночью 16 декабря возле дома 15 по проспекту Стачек в Петербурге было неспокойно. Там пьяный 44-летний местный житель начал конфликтовать с работником магазина. Горожанин решил закончить спор выстрелом в голову своему оппоненту из травматического пистолета. Информацию о случившемся передали в полицию. Правоохранители прибыли на место и задержали стрелявшего. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
— Пострадавшего сотрудника магазина госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии, — добавили в ведомстве.
А горожанина доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» писала, что в Северной столице 19-летний парень 10 раз выстрелил в ребенка из-за лазерной указки. Молодого человека отправили под суд.