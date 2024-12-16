Пьяный мужчина выстрелил в голову сотруднику магазина в Петербурге

Ночью 16 декабря возле дома 15 по проспекту Стачек в Петербурге было неспокойно. Там пьяный 44-летний местный житель начал конфликтовать с работником магазина. Горожанин решил закончить спор выстрелом в голову своему оппоненту из травматического пистолета. Информацию о случившемся передали в полицию. Правоохранители прибыли на место и задержали стрелявшего. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.