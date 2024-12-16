В Морозовске 36-летний мужчина умер при пожаре из-за непотушенной сигареты

В Морозовске Ростовской области из-за непотушенной сигареты произошел пожар, в котором погиб 36-летний мужчина, рассказали в ГУ МЧС России по региону.
Возгорание потушили на улице Щаденко днем 15 декабря. Вызов в экстренную службу поступил в 12:30, все потушили в 12:45. На месте работали восемь человек, использовалось две автоцистерны.
— Мужчина курил в постели и заснул, он отравился продуктами горения. Дом не был оборудован пожарным извещателем, — отметили в МЧС.
Спасатели напоминают: курить в постели нельзя, также необходимо всегда пользоваться пепельницей.
Напомним, накануне в Ростовской области потушили локомотив грузового поезда.