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В Морозовске 36-летний мужчина умер при пожаре из-за непотушенной сигареты

Смертельный пожар из-за непотушенной сигареты произошел в Морозовске.

Источник: Комсомольская правда

В Морозовске Ростовской области из-за непотушенной сигареты произошел пожар, в котором погиб 36-летний мужчина, рассказали в ГУ МЧС России по региону.

Возгорание потушили на улице Щаденко днем 15 декабря. Вызов в экстренную службу поступил в 12:30, все потушили в 12:45. На месте работали восемь человек, использовалось две автоцистерны.

— Мужчина курил в постели и заснул, он отравился продуктами горения. Дом не был оборудован пожарным извещателем, — отметили в МЧС.

Спасатели напоминают: курить в постели нельзя, также необходимо всегда пользоваться пепельницей.

Напомним, накануне в Ростовской области потушили локомотив грузового поезда.