В Тайшете будут судить с размахом работавшего контрабандиста

Как следует из материала, опубликованного на сайте Генпрокуратуры РФ, судить будут организатора группы скупщиков, работавшей с так называемыми черными лесорубами.
Мужчина обвиняется сразу по трем статьям уголовного кодекса: о приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта и сбыте заведомо незаконно заготовленной древесины; о легализации имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления; о контрабанде стратегически важных ресурсов, совершенной организованной группой, в крупном размере.
«В 2016—2019 годах обвиняемый в составе организованной группы занимался скупкой незаконно заготовленной древесины и последующей ее легализацией путем совершения фиктивных сделок с использованием документов, содержащих недостоверные сведения. Используя фирмы, оформленные на подставных лиц, соучастники незаконно экспортировали более 112 тысяч кубометров лесоматериалов стоимостью более 580 миллионов рублей», — рассказали в центральном аппарате надзорного ведомства.
Расследование в отношении других соучастников преступлений все еще продолжается.
К слову, напомним, что по данным дистанционного мониторинга лесов, проводимого Рослесхозом, Иркутская область входит в ТОП-5 регионов, где орудуют черные лесорубы. Впрочем, как утверждает правительство Иркутской области, в регионе за последние пять лет в разы сократились незаконные рубки и ущерб от «черных лесорубов».