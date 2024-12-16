В Тайшете будут судить с размахом работавшего контрабандиста

К слову, напомним, что по данным дистанционного мониторинга лесов, проводимого Рослесхозом, Иркутская область входит в ТОП-5 регионов, где орудуют черные лесорубы. Впрочем, как утверждает правительство Иркутской области, в регионе за последние пять лет в разы сократились незаконные рубки и ущерб от «черных лесорубов».