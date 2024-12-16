Байкеры с пистолетом и ножом устроили потасовку в Иркутске

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в одном из чатов мессенджера, в котором состоят байкеры, между местными жителями возник конфликт, после чего они договорились о встрече. Спустя некоторое время несколько мужчин прибыли к указанному адресу, и у них началась драка, во время которой один из участников причинил другому ножевое ранение. В этот момент друг потерпевшего, который имел при себе травматическое оружие, несколько раз выстрелил в сторону молодого человека, у которого при себе был нож, тем самым причинил ему травму. Затем байкеры скрылись с места происшествия.