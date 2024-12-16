Байкеры с пистолетом и ножом устроили потасовку в Иркутске

Несколько дней назад на улице Пушкина в Иркутске произошел конфликт между байкерами. Один из участников инцидента ножом ранил оппонента, а другой байкер выстрелил из пистолета в сторону молодого человека. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, пишет ИА IrkutskMedia.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в одном из чатов мессенджера, в котором состоят байкеры, между местными жителями возник конфликт, после чего они договорились о встрече. Спустя некоторое время несколько мужчин прибыли к указанному адресу, и у них началась драка, во время которой один из участников причинил другому ножевое ранение. В этот момент друг потерпевшего, который имел при себе травматическое оружие, несколько раз выстрелил в сторону молодого человека, у которого при себе был нож, тем самым причинил ему травму. Затем байкеры скрылись с места происшествия.
Сотрудники полиции установили и задержали всех участников потасовки. Ими оказались 20- и 31-летние жители Иркутска и Иркутского района. Оружие изъято.
Уголовное дело возбуждено по факту причинения тяжкого вреда здоровью двум и более лицам. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.