Эвакуация возобновилась: с танкера в Керченском проливе спасли пять человек

Как сообщалось ранее, из-за шторма в Черном море 15 декабря потерпели крушение два танкера — «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». На борту судов были команды из 15 и 14 человек. Позже стало известно, что танкер «Волгонефть-239» после полученных повреждений лег в дрейф. Второе судно село на мель. С танкера «Волгонефть 212» эвакуировали 13 моряков. К сожалению, один из них погиб. Ранее Следственный комитет завел два уголовных дела. Одно из них переквалифицировали. Это связано гибелью члена экипажа. Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о расследовании.