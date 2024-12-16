Омича подозревают в хладнокровном убийстве приятеля

В Омской области в деревне Беспалово произошло жестокое убийство местного жителя. Следователи подозревают ранее судимого приятеля потерпевшего.
Согласно материалам следствия, 15 декабря подозреваемый распивал спиртное в компании своего знакомого. Тогда 45-летний ранее судимый житель деревни Беспалово ударил потерпевшего ножом в грудь. Мотивом убийства послужила личная неприязнь.
Потерпевшего доставили в больницу. От полученных травм 35-летний сельчанин скончался.
Полицейские задержали подозреваемого. Сотрудники полиции также провели обыск на месте происшествия. Они изъяли орудие убийства и другие вещественные доказательства.
Следователи проводят допросы и устанавливают все обстоятельства произошедшего. В ведомстве намерены обратиться в суд с требованием взять подозреваемого под стражу.