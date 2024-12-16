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Полиция Владивостока увезла в отдел агрессивного иностранца

Тот напал на местного жителя в ходе конфликта.

Источник: PrimaMedia.ru

Иностранец, подозревающийся в нападении на 19-летнего местного жителя, схвачен во Владивостоке. По факту конфликта с избиением на улице Русской проводится проверка, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по городу Владивостоку.

В полицию города поступила информация о том, что группа инициативных граждан задержала неизвестного, который ранее напал на молодого человека во время конфликта. Стражи правопорядка прибыли на место происшествия.

Как выяснилось, 32-летний иностранный гражданин в ходе ссоры нанес 19-летнему парню удары в область шеи. Медики скорой помощи увезли пострадавшего с колотым ранением околоушной жевательной области. В настоящее время угроз его жизни нет.

Злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Материалы переданы в Следственный комитет.