Полиция Владивостока увезла в отдел агрессивного иностранца

Иностранец, подозревающийся в нападении на 19-летнего местного жителя, схвачен во Владивостоке. По факту конфликта с избиением на улице Русской проводится проверка, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по городу Владивостоку.
В полицию города поступила информация о том, что группа инициативных граждан задержала неизвестного, который ранее напал на молодого человека во время конфликта. Стражи правопорядка прибыли на место происшествия.
Как выяснилось, 32-летний иностранный гражданин в ходе ссоры нанес 19-летнему парню удары в область шеи. Медики скорой помощи увезли пострадавшего с колотым ранением околоушной жевательной области. В настоящее время угроз его жизни нет.
Злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Материалы переданы в Следственный комитет.