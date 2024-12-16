7 лет строгого: в Новосибирске военного осудили за смертельное избиение в сауне

Как установил суд, инцидент произошёл в августе 2024 года в одной из саун Новосибирска. В ходе конфликта, возникшего после употребления алкоголя, Литовченко нанес потерпевшему не менее 35 ударов руками по голове и телу. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.