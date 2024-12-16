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7 лет строгого: в Новосибирске военного осудили за смертельное избиение в сауне

Новосибирский суд вынес вердикт по делу о гибели мужчины после конфликта в бане.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

В Новосибирске завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении военнослужащего, обвинявшегося в причинении смерти, сообщила пресс-служба 2-го Восточного окружного военного суда.

Второй Восточный окружной военный суд признал Виктора Литовченко виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса РФ, — причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. За совершенное деяние суд назначил Литовченко наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Как установил суд, инцидент произошёл в августе 2024 года в одной из саун Новосибирска. В ходе конфликта, возникшего после употребления алкоголя, Литовченко нанес потерпевшему не менее 35 ударов руками по голове и телу. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Приговор суда вступил в законную силу.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что Мизулина обратила внимание на конфликт подростков в Новосибирске.