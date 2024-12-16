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В Башкирии намерены запретить продажу энергетиков подросткам

В Башкирии планируют запретить продажу энергетиков детям.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии хотят запретить продажу энергетиков детям. Изменения намерены внести в действующее законодательство, добавив в проект наименование, преамбулу и текст слова «в том числе энергетических». С подобной инициативной выступил республиканский Минпромторг.

Также продажу тонизирующих напитков намерены ограничить в больницах и поликлиниках, объектах образования, физкультуры и спорта, а также в учреждениях детского отдыха и оздоровления.

Если поправки будут приняты, то закон должен заработать с 1 сентября 2025 года.

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