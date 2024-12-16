Вильфанд назвал возможную причину крушения танкера «Волгонефть-212», сообщили в ТАСС.
Научный руководитель Гидрометцентра считает, что это может быть след непогоды. Он отметил, что Азовское море очень чувствительно к сильным ветрам, так как имеет небольшую глубину, поэтому, как считает метеоролог, волны высотой в 3 метра — уже вызывают опасность.
Уточняется, что в начале недели плохая погода сохранится. Ветер в Азовском море, устье Дона и в Таманском заливе усилится до 28 м/с. Кроме того, на Кубани ожидается резкое повышение воды в главных реках и водотоках.
Напомним, плохая погода в Керченском проливе привела к повреждению танкера «Волгонефть 212». После этого его экипаж, который состоит из 13 человек, запросил помощь.
Появилась запись разговора капитана танкера, потерпевшего крушение в Черном море. На аудиозаписи с «Волгонефть-212» капитан рассказал о поломке судна. Он отмечал, что экипаж в этот момент находился в спасательных жилетах, а сам танкер — все еще держался на воде.