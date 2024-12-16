Вильфанд назвал возможную причину крушения танкера «Волгонефть-212»

Появилась запись разговора капитана танкера, потерпевшего крушение в Черном море. На аудиозаписи с «Волгонефть-212» капитан рассказал о поломке судна. Он отмечал, что экипаж в этот момент находился в спасательных жилетах, а сам танкер — все еще держался на воде.