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«Были установлены шины с износом протектора выше допустимого». Маршрутка с пассажирами перевернулась под Воложином — восемь человек в больнице

Маршрутка с пассажирами перевернулась под Воложином — восемь человек в больнице.

Источник: Комсомольская правда

Маршрутка с пассажирами перевернулась под Воложином — восемь человек в больнице. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Сообщается, что 16 декабря, в понедельник, на 27 километре автодороги «Першаи-Ивенец-Несвиж» в Воложинском районе 66-летний водитель, находившийся за рулем маршрутки, ехал в сторону городского поселка Ивенец. Он не справился с управлением, съехал в кювет после чего микроавтобус опрокинулся.

«Восемь человек с различными травмами доставлены в больницу», — сообщили в МВД.

8 человек попали в больницу после ДТП под Воложином, где перевернулась маршрутка. Фото: телеграм-канал МВД Беларуси.

По информации ведомства, на задней оси транспортного средства были установлены шины с износом протектора выше допустимого. Также говорится, что по указанию министра внутренних дел на место дорожно-транспортного происшествия выбыл начальник ГАИ МВД Виктор Ротченков.

Ранее маршрутка и автобус серьезно столкнулись в Могилеве.

Тем временем в Гродно милиция задержала иностранца, которому грозит до 20 лет.