«Были установлены шины с износом протектора выше допустимого». Маршрутка с пассажирами перевернулась под Воложином — восемь человек в больнице

Сообщается, что 16 декабря, в понедельник, на 27 километре автодороги «Першаи-Ивенец-Несвиж» в Воложинском районе 66-летний водитель, находившийся за рулем маршрутки, ехал в сторону городского поселка Ивенец. Он не справился с управлением, съехал в кювет после чего микроавтобус опрокинулся.