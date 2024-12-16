«Были установлены шины с износом протектора выше допустимого». Маршрутка с пассажирами перевернулась под Воложином — восемь человек в больнице

Маршрутка с пассажирами перевернулась под Воложином — восемь человек в больнице. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Сообщается, что 16 декабря, в понедельник, на 27 километре автодороги «Першаи-Ивенец-Несвиж» в Воложинском районе 66-летний водитель, находившийся за рулем маршрутки, ехал в сторону городского поселка Ивенец. Он не справился с управлением, съехал в кювет после чего микроавтобус опрокинулся.
«Восемь человек с различными травмами доставлены в больницу», — сообщили в МВД.
8 человек попали в больницу после ДТП под Воложином, где перевернулась маршрутка. Фото: телеграм-канал МВД Беларуси.
По информации ведомства, на задней оси транспортного средства были установлены шины с износом протектора выше допустимого. Также говорится, что по указанию министра внутренних дел на место дорожно-транспортного происшествия выбыл начальник ГАИ МВД Виктор Ротченков.
Ранее маршрутка и автобус серьезно столкнулись в Могилеве.
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