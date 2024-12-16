Восемь человек пострадали в ДТП с маршруткой под Воложином

Авария произошла в понедельник, 16 декабря, около 09:00 на 27-м километре дороги Першаи — Ивенец — Несвиж.
«Водитель маршрутного такси, двигаясь в направлении городского поселка Ивенец, не справился с управлением и съехал в кювет. Микроавтобус опрокинулся».
В МВД уточнили, что в больницу для оказания помощи с места аварии были доставлены восемь пассажиров маршрутки, у них диагностированы различные травмы.
По данным правоохранителей, на задних колесах авто были установлены шины с износом протектора выше допустимого.
По поручению министра внутренних дел на место ДТП лично выбыл начальник главного управления ГАИ МВД Виктор Ротченков.
В МВД напомнили, что запрещена эксплуатация транспорта, не подготовленного к участию в дорожном движении. Водителям нужно быть предельно внимательными и осторожными в зимний период, выбирать скорость в соответствии с дорожной обстановкой и погодой.