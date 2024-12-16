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Восемь человек пострадали в ДТП с маршруткой под Воложином

МИНСК, 16 дек — Sputnik. Восемь пассажиров маршрутного такси были доставлены в больницу после ДТП в Воложинском районе, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Беларуси.

Источник: Telegram / МВД Беларуси

Авария произошла в понедельник, 16 декабря, около 09:00 на 27-м километре дороги Першаи — Ивенец — Несвиж.

«Водитель маршрутного такси, двигаясь в направлении городского поселка Ивенец, не справился с управлением и съехал в кювет. Микроавтобус опрокинулся».

сказали в ведомстве.

В МВД уточнили, что в больницу для оказания помощи с места аварии были доставлены восемь пассажиров маршрутки, у них диагностированы различные травмы.

По данным правоохранителей, на задних колесах авто были установлены шины с износом протектора выше допустимого.

По поручению министра внутренних дел на место ДТП лично выбыл начальник главного управления ГАИ МВД Виктор Ротченков.

В МВД напомнили, что запрещена эксплуатация транспорта, не подготовленного к участию в дорожном движении. Водителям нужно быть предельно внимательными и осторожными в зимний период, выбирать скорость в соответствии с дорожной обстановкой и погодой.