МЧС спасло всех моряков с потерпевшего крушение возле Керчи танкера

Накануне, 15 декабря, днем, во время шторма у побережья Керчи потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Вчера эвакуировать экипаж удалось только с первого танкера. Один из 13 членов экипажа погиб от переохлаждения и травм. Пострадали 11 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Эвакуацию со второго танкера приостановили вечером и возобновили сегодня утром.
О завершении операции премьер-министру Михаилу Мишустину доложил глава рабочей группы для устранения последствий, вице-премьер Виталий Савельев. По его словам, в результате крушения танкеров в море вылился мазут. Топливо дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла.
Савельев утверждает, что утечка произошла частично. Объем перевозимого мазута он не называет, но известно, что два танкера, потерпевших крушение, в общей сложности перевозили более 8 тыс. тонн мазута.
В Южном межрегиональном управлении Росприроднадзора сообщили, что специалисты проводят замеры для уточнения масштабов разлива нефтепродуктов и оценки его последствий. Следственный комитет России возбудил два уголовных дела (ст. 263 и ч. 2 ст. 263 УК РФ).