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МЧС спасло всех моряков с потерпевшего крушение возле Керчи танкера

Специалисты МЧС завершили операцию по спасению экипажа с танкера Волгонефть 239, севшего на мель в Керченском проливе. Все 14 членов экипажа, которые находились на борту, благополучно эвакуированы на берег. На месте работали более 200 специалистов и 37 единиц техники.

Источник: Reuters

Накануне, 15 декабря, днем, во время шторма у побережья Керчи потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Вчера эвакуировать экипаж удалось только с первого танкера. Один из 13 членов экипажа погиб от переохлаждения и травм. Пострадали 11 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Эвакуацию со второго танкера приостановили вечером и возобновили сегодня утром.

О завершении операции премьер-министру Михаилу Мишустину доложил глава рабочей группы для устранения последствий, вице-премьер Виталий Савельев. По его словам, в результате крушения танкеров в море вылился мазут. Топливо дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла.

Савельев утверждает, что утечка произошла частично. Объем перевозимого мазута он не называет, но известно, что два танкера, потерпевших крушение, в общей сложности перевозили более 8 тыс. тонн мазута.

В Южном межрегиональном управлении Росприроднадзора сообщили, что специалисты проводят замеры для уточнения масштабов разлива нефтепродуктов и оценки его последствий. Следственный комитет России возбудил два уголовных дела (ст. 263 и ч. 2 ст. 263 УК РФ).