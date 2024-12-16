МЧС спасло всех моряков с потерпевшего крушение возле Керчи танкера

Накануне, 15 декабря, днем, во время шторма у побережья Керчи потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Вчера эвакуировать экипаж удалось только с первого танкера. Один из 13 членов экипажа погиб от переохлаждения и травм. Пострадали 11 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Эвакуацию со второго танкера приостановили вечером и возобновили сегодня утром.