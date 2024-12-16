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В Москве мошенники похитили у пенсионерки 146 млн рублей, угрожая по телефону

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Пенсионерка в Москве передала 146 млн рублей мошенникам, убедившим ее сотрудничать со следствием из-за угрозы уголовной ответственности за якобы совершенную попытку перевести деньги на нужды Вооруженных сил Украины. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Источник: РИА "Новости"

«В Москве неизвестные позвонили 83-летней пенсионерке, представились сотрудниками силовых структур и заявили, что ей грозит уголовная ответственность за попытку перевести средства на нужды ВСУ. Когда женщина сообщила, что не делала такого, ей предложили сотрудничать со следствием. Для этого было предложено перевести накопления на указанный счет, что она и сделала», — сказал собеседник агентства.

По его словам, пенсионерка передавала свои накопления, а также деньги супруга во дворе своего дома. «Спустя время женщина поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию. Ущерб составил 146 млн рублей», — добавил представитель правоохранительных органов. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 4. ст. 159 УК РФ).