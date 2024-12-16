Легковой автомобиль разорвало от столкновения с микроавтобусом в Башкирии

По данным Госавтоинспекции РБ, лобовое столкновение произошло на трассе Р-240 возле населенного пункта Муравей. От удара иномарку разорвало на части и выкинуло на обочину. В ДТП пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля — у них зафиксированы ушибы.