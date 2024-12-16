Легковой автомобиль разорвало от столкновения с микроавтобусом в Башкирии. За рулем «Фольксваген Джетта» был 18-летний парень, который решил обогнать впереди идущий транспорт по встречной полосе.
По данным Госавтоинспекции РБ, лобовое столкновение произошло на трассе Р-240 возле населенного пункта Муравей. От удара иномарку разорвало на части и выкинуло на обочину. В ДТП пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля — у них зафиксированы ушибы.
Пассажирский автобус "Форд Транзит’находился не на маршруте. Предварительно, в автобусе находились 3 мужчин, один из них получил ушибы.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и МЧС. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.