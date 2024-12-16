Операция по спасению экипажа с танкера «Волгонефть 239» завершена

На месте работали более 340 спасателей и 61 единица техники. Крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» произошло днем 15 декабря. Следком Крыма возбудил два уголовных дела, одно из которых переквалифицировали на более тяжкий состав преступления из-за гибели моряка «Волгонефть 212». 11 членов экипажа госпитализировали в городскую больницу Анапы, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Танкеры перевозили почти 9,2 тыс. тонн мазута.