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Операция по спасению экипажа с танкера «Волгонефть 239» завершена

Спасатели завершили операцию по спасению экипажа с танкера «Волгонефть 239» в районе Керченского пролива. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Спасатели эвакуировали 14 человек. По поручению министра, на место прибыли дополнительные аэромобильные группировки специалистов.

На месте работали более 340 спасателей и 61 единица техники. Крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» произошло днем 15 декабря. Следком Крыма возбудил два уголовных дела, одно из которых переквалифицировали на более тяжкий состав преступления из-за гибели моряка «Волгонефть 212». 11 членов экипажа госпитализировали в городскую больницу Анапы, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Танкеры перевозили почти 9,2 тыс. тонн мазута.