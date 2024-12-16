Экс-ректора ВГУЭС обвинили в краже денег у студентов: подробности дела

На Дальнем Востоке бывшего ректора Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС) Геннадия Лазарева, а также сотрудника образовательного центра Светлану Ширшикову и поректора Галину Мальцеву обвиняют в хищении денег у студентов. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.
По версии следствия, бывший руководитель вуза и его предполагаемые сообщницы могли присвоить более миллиона рублей. Схема выглядела следующим образом: студент зачислялся на бюджетное отделение вуза, но этот факт от него скрывали. В итоге молодой человек или его родители оплачивали обучение, а деньги от этой оплаты поступали на счета подконтрольных некоммерческих организаций (НКО).
Следователи утверждают, что Лазарев и его сообщницы создали специально для этой цели десять подконтрольных НКО. Более подробная информация о суммах присвоенных денежных средств следствием пока не раскрывается. Но известно, что по данному факту уже возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой лиц.
По данной части статьи 159 УК РФ обвиняемым в случае признания их вины судом могут грозить реальные сроки лишения свободы, причем довольно внушительные, если учесть, что они действовали в группе. Сейчас Лазарев как главный фигурант дела находится под домашним арестом.
До этого появилась информация, что созданное Лазаревым преступное сообщество могло функционировать с середины 90-х годов. Практически за тридцать лет деятельности оно могло присвоить, по версии следствия, 16 объектов имущества Министерства науки и высшего образования РФ. То есть хищение средств студентов представляет собой не самое серьезное преступление, инкриминируемое бывшему главе образовательного учреждения.