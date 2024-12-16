Экс-ректора ВГУЭС обвинили в краже денег у студентов: подробности дела

По версии следствия, бывший руководитель вуза и его предполагаемые сообщницы могли присвоить более миллиона рублей. Схема выглядела следующим образом: студент зачислялся на бюджетное отделение вуза, но этот факт от него скрывали. В итоге молодой человек или его родители оплачивали обучение, а деньги от этой оплаты поступали на счета подконтрольных некоммерческих организаций (НКО).