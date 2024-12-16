В Керченский пролив направлены спасатели из Ростовской области

«Из Ростовской области выдвинулась группировка Донского спасательного центра МЧС России в составе 50 человек, восемь единиц техники», — сообщила пресс-служба ведомства.
Специалисты МЧС принимают участие в операции по спасению экипажа с танкера «Волгонефть-239», получившего серьезные повреждения в результате шторма.
Сообщается, что на место уже прибыли дополнительные аэромобильные группировки Донского спасательного центра из Ростовской области и Южного регионального поисково-спасательного отряда из Краснодара.
Накануне в Керченском проливе потерпели аварию два танкера — «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212», который затонул.