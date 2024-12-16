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В Керченский пролив направлены спасатели из Ростовской области

Ростовская область, 16 декабря 2024. DON24.RU. Ростовские спасатели направлены на место крушения танкеров в Керченском проливе, сообщили в управлении МЧС по Ростовской области.

«Из Ростовской области выдвинулась группировка Донского спасательного центра МЧС России в составе 50 человек, восемь единиц техники», — сообщила пресс-служба ведомства.

Специалисты МЧС принимают участие в операции по спасению экипажа с танкера «Волгонефть-239», получившего серьезные повреждения в результате шторма.

Сообщается, что на место уже прибыли дополнительные аэромобильные группировки Донского спасательного центра из Ростовской области и Южного регионального поисково-спасательного отряда из Краснодара.

Накануне в Керченском проливе потерпели аварию два танкера — «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212», который затонул.