Пострадали двое: 18-летний водитель на трассе в Башкирии влетел в пассажирский автобус с людьми

На трассе Уфа — Оренбург произошло лобовое ДТП с участием пассажирским автобусом. Об этом сообщает республиканская Госавтоинспекция.
По информации ведомства, на 117 км дороги 18-летний юноша за рулем «Фольксваген Джетта» выехал на обгон и врезался в маршрутный «Форд Транзит», в котором ехали двое пассажиров. В результате аварии пострадал водитель иномарки и его пассажир.
— На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и МЧС. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, — заключили в ГАИ по РБ.
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