Электричка насмерть сбила 53-летнего мужчину у станции Шушары в Петербурге

Еще одно происшествие случилось на следующий день, 15 декабря, на 36-м километре шестого пикета перегона Зеленогорск — Белоостров. Под колеса поезда маршрутом Зеленогорск — Петербург попал 41-летний местный житель. К счастью, ЧП не обернулось летальным исходом. Выяснилось, что пострадавший находился в опасной близости от железной дороги, по которой мчалась электричка. Мужчину отправили в больницу, а ведомство начало проверку по двум эпизодам.