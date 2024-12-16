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Электричка насмерть сбила 53-летнего мужчину у станции Шушары в Петербурге

Трагическое происшествие случилось на юге Северной столицы.

Источник: Комсомольская правда

В субботу, 14 декабря, на перегоне между железнодорожными станциями Шушары и Царское Село электричка сообщением Петербург — Оредеж наехала на мужчину. От полученной травмы он скончался на месте. Об этом сообщили в пресс-службе Транспортной полиции по Северо-Западному федеральному округу.

— Стражи правопорядка установили, что 53-летний житель Ульяновской области пытался перейти пути в неположенном для этого месте прямо перед приближающимся поездом. Машинист давал звуковые сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось, — рассказали в ведомстве.

Еще одно происшествие случилось на следующий день, 15 декабря, на 36-м километре шестого пикета перегона Зеленогорск — Белоостров. Под колеса поезда маршрутом Зеленогорск — Петербург попал 41-летний местный житель. К счастью, ЧП не обернулось летальным исходом. Выяснилось, что пострадавший находился в опасной близости от железной дороги, по которой мчалась электричка. Мужчину отправили в больницу, а ведомство начало проверку по двум эпизодам.