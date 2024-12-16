В Ростове развернули оперштаб после крушения танкеров в Керченском проливе

В Ростове-на-Дону создали оперативный штаб после крушения двух танкеров в акватории Черного моря. Об этом информируют в официальном телеграм-канале Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот).
— Принимаются меры по ликвидации разлива нефтепродуктов. Руководство осуществляет оперативный штаб, созданный в Ростове-на-Дону на базе Администрации морских портов Азовского моря, — говорится в сообщении.
Напомним, крушение двух танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» произошло 15 декабря во время шторма. Затем последовал разлив нефтепродуктов. На судах находились команды из 15 и 14 человек, для эвакуации людей была организована спасательная операция.