В Ростове развернули оперштаб после крушения танкеров в Керченском проливе

Напомним, крушение двух танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» произошло 15 декабря во время шторма. Затем последовал разлив нефтепродуктов. На судах находились команды из 15 и 14 человек, для эвакуации людей была организована спасательная операция.