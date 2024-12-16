В Омске 13-летний школьник переломал кости таза, катаясь на «ватрушке»

В Омске группа подростков каталась на тюбинге на склоне Иртыша в районе улицы Пригородной, 21. Во время катания один из школьников получил серьезные травмы. Следователи проводят проверку.
По предварительной информации, 13-летний школьник переломал кости таза. Омские следователи опубликовали видео с места происшествия.
В ведомстве проводят проверку по факту произошедшего.
«В ходе проверки будут тщательно выяснены все обстоятельства и причины случившегося, действиям должностных лиц, ответственных за профилактику несчастных случаев с детьми, будет дана правовая оценка по статье “халатность”, — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Омской области.
Ранее мы писали, что в Омске 15-летний подросток едва не утонул, прогуливаясь по льду.