В Омске 13-летний школьник переломал кости таза, катаясь на «ватрушке»

«В ходе проверки будут тщательно выяснены все обстоятельства и причины случившегося, действиям должностных лиц, ответственных за профилактику несчастных случаев с детьми, будет дана правовая оценка по статье “халатность”, — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Омской области.