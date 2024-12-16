Милиция задержала гомельчанина, укравшего кофе на 800 рублей в магазинах. Подробности рассказали в УВД Гомельского облисполкома.
В сообщении сказано, что сотрудниками уголовного розыска Советского РОВД Гомеля был задержан 43-летний ранее судимого местного жителя. Выяснилось, что кофе разнообразных сортов незаметно исчезал с полок и оказывался в сумке фигуранта. После этого мужчина уходил из торговых объектов через турникеты для входа покупателей, обходя кассы. Отмечается, что похищенный кофе предназначался для дальнейшей реализации.
«Причинен ущерб на сумму свыше 800 белорусских рублей», — отметили в милиции.
Следователи завели уголовное дело.
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