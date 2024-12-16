Милиция задержала гомельчанина, укравшего кофе на 800 рублей в магазинах

В сообщении сказано, что сотрудниками уголовного розыска Советского РОВД Гомеля был задержан 43-летний ранее судимого местного жителя. Выяснилось, что кофе разнообразных сортов незаметно исчезал с полок и оказывался в сумке фигуранта. После этого мужчина уходил из торговых объектов через турникеты для входа покупателей, обходя кассы. Отмечается, что похищенный кофе предназначался для дальнейшей реализации.