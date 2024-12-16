В Ростове-на-Дону ищут 15-летнего Максима Шилина

В Ростове-на-Дону со вчерашнего дня не могут найти 15-летнего Максима Шилина (подросток 2009 года рождения). Юноша ушел из дома около 15:30 и все еще не вернулся. Ориентировку распространила пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.
Приметы: рост примерно 170 см, нормальное телосложение, темно-русые волосы, темно-зеленые глаза.
На момент пропажи был одет в длинный черный пуховик, желтую шапку, на ногах были черные ботинки. При себе молодой человек имел черный рюкзак.
Если вам что-либо известно о местонахождении Максима Шилина, нужно срочно обратиться в полицию.