Пенсионерка отдала мошенникам 146 миллионов рублей

Невероятную сумму денег отдала мошенникам московская пенсионерка. Злоумышленникам удалось обогатиться за ее счет на рекордные 146 млн рублей, сообщает РИА Новости в понедельник, 16 декабря. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
— Предварительно установлено, что телефонные аферисты позвонили пенсионерке и убедили ее для сохранности денег обналичить и передать их. В результате женщина в течение нескольких дней снимала деньги со счетов и отдавала злоумышленникам через курьеров. Общая сумма ущерба превысила 146 миллионов рублей, — цитирует РИА Новости собеседника из правоохранительных органов.
Tg-канал Baza публикует подробности случившегося. Жертве мошенников — 83 года. Злоумышленники убедили пенсионерку по имени Светлана, якобы ей светит уголовное дело за попытку финансирования ВСУ. Звонивший назвался сотрудником ФСБ и предложил женщине «сотрудничать со следствием».
— С 3 по 10 декабря Светлана снимала средства со своих вкладов и счетов, а также со счетов мужа и передавала их «сотрудникам ФСБ и Центробанка» во дворе своего дома. Для безопасности деньги она должна была передавать по паролю «Зима». После очередной встречи с курьером Светлана уехала на дачу в Московской области и только там поняла, что стала жертвой мошенников, — пишет Baza.
Откуда у столичной пенсионерки и ее супруга такие сбережения — не раскрывается.
Ранее РИА «Воронеж» рассказывало, как жертвой мошенников стала 68-летняя пенсионерка из Воронежа. Полицейским женщина рассказала, что на ее телефон позвонила девушка, представившаяся сотрудником Пенсионного фонда. Собеседница заявила, что необходимо пересчитать пенсию в связи с наличием лет, которые не учтены в рабочем стаже. А для этого требовалось назвать код из SMS-сообщения. В итоге злоумышленники похитили у пенсионерки более 1,3 млн рублей.