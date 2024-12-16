Пенсионерка отдала мошенникам 146 миллионов рублей

— С 3 по 10 декабря Светлана снимала средства со своих вкладов и счетов, а также со счетов мужа и передавала их «сотрудникам ФСБ и Центробанка» во дворе своего дома. Для безопасности деньги она должна была передавать по паролю «Зима». После очередной встречи с курьером Светлана уехала на дачу в Московской области и только там поняла, что стала жертвой мошенников, — пишет Baza.