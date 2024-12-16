Сошедшую с ума волгоградку осудят за убийство и сожжение сожителя

Однако убийством одного сожителя она не ограничилась. Впоследствии «чёрная вдова» лишила жизни и ещё одного мужчину. На почве повторного преступления у неё было диагностировано психическое расстройство, которое не даёт возможности привлечь её к ответственности в виде лишения свободы. В настоящее время уголовное дело направлено в суд с постановлением о применении в отношении волгоградки принудительных мер медицинского характера.