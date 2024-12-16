После ЧП с танкерами в Черное море вылился мазут

«ЧП случилось в штормовых условиях, при скорости ветра до 24 м/с и волне до 3 метров. Около 13:00 корма судна ушла под воду. С участием двух вертолетов Черноморского флота и спасательного буксира “Меркурий” спасены 12 человек. К сожалению, один член экипажа погиб из-за переохлаждения. Его семье будет оказана необходимая помощь».