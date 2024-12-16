После ЧП с танкерами в Черное море вылился мазут

«В результате крушения танкеров в море вылился мазут, который дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла. Предположительно утечка нефтепродуктов произошла частично. Планируется облет района крушения танкеров на вертолете», — говорится в сообщении.
Как только позволит погода, начнется водолазное обследование судов. Сейчас специалисты Морспасслужбы Росморречфлота, МЧС России и других ведомств завершают подготовительные работы по уборке вылившегося мазута.
«Ведется непрерывный визуальный мониторинг береговой черты от мыса Панагия до Крымского моста на случай выхода нефтепродуктов для их оперативной ликвидации. Силы и средства МЧС Краснодарского края приведены полную готовность», — проинформировал Савельев.
Для оценки возможных экологических последствий на место чрезвычайного происшествия прибыли министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов и руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. Министр транспорта РФ Роман Старовойт проведет в ближайшее время селекторное совещание.
Что произошло с танкерами в Керченском проливе.
В воскресенье в Керченском проливе потерпели бедствие танкеры с грузом мазута «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По информации Савельева, у первого судна произошел разлом корпуса в 08:57, это случилось у мыса Такиль в южной части Керченского пролива.
«ЧП случилось в штормовых условиях, при скорости ветра до 24 м/с и волне до 3 метров. Около 13:00 корма судна ушла под воду. С участием двух вертолетов Черноморского флота и спасательного буксира “Меркурий” спасены 12 человек. К сожалению, один член экипажа погиб из-за переохлаждения. Его семье будет оказана необходимая помощь».
Танкер «Волгонефть-239» потерпел крушение в том же районе в 10:20. Под воздействием волн корма судна сдрейфовала к берегу в район мыса Панагия и села на грунт в 80 метрах от береговой черты. В понедельник утром эвакуация экипажа судна была полностью завершена. Все 14 человек спасены.