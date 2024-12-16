В Сочи из загоревшегося двухэтажного здания спасли двух человек

Ранее мы писали, в Сочи 12 декабря ночью сгорел караоке-клуб. В 22:58 на месте было установлено, что горит кровля неэксплуатируемого здания на площади 200 кв.м. С пламенем боролись 19 человек при помощи 5 пожарных машин.