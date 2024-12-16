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В Сочи из загоревшегося двухэтажного здания спасли двух человек

В многоквартирном доме в районе Хостинский произошел пожар.

В Сочи из загоревшегося двухэтажного здания спасли двух человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Возгорание случилось 16 декабря в 10:10 на улице Быхта в Хостинском районе. Сотрудники МЧС прибыли на место в 10:20 и установили, что пожар случился в двухэтажном многоквартирном доме на площади 200 квадратных метров.

Как сообщили сотрудники МСЧ, пострадавших во время пожара нет.

Напомним, в Анапе сгорел магазин в дачном посёлке. Как информирует пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, огонь вспыхнул ночью и охватил всё помещение в СНТ «Колос». Площадь возгорания 900 квадратных метров.

Ранее мы писали, в Сочи 12 декабря ночью сгорел караоке-клуб. В 22:58 на месте было установлено, что горит кровля неэксплуатируемого здания на площади 200 кв.м. С пламенем боролись 19 человек при помощи 5 пожарных машин.

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