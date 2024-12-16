Мазут, вылившийся с танкеров в Керченском проливе, дрейфует к побережью

Сейчас специалисты Морспасслужбы, МЧС России и других ведомств завершают подготовительные работы по уборке вылившегося мазута. Они непрерывно мониторят состояние береговой черты от мыса Панагия до Крымского моста на случай выхода нефтепродуктов для их оперативной ликвидации. Силы и средства МЧС Краснодарского края приведены в полную готовность. Также запланирован облет района крушения танкеров на вертолете.
На место крушения прибыли министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов и руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. Они оценят возможные экологические последствия. Министр транспорта России Роман Старовойт проведет в ближайшее время селекторное совещание.
Зампред правительства РФ Виталий Савельев доложил председателю ведомства Михаилу Мишустину о ходе аварийно-спасательной операции. По его словам, утром возобновили операцию по спасению экипажа севшего на мель танкера «Волгонефть 239». В результате спасли 14 человек. Для проведения операции в район крушения прибыло многофункциональное аварийно-спасательное судно Морспасслужбы «Спасатель Ильин».
В правительстве РФ также рассказали подробности крушения танкеров. У судна «Волгонефть 212» с грузом мазута произошел разлом корпуса 15 декабря в 08:57 у мыса Такиль в южной части Керченского пролива. ЧП случилось во время шторма при скорости ветра до 24 м/с и волне высотой около 3 м. Около 13:00 корма корабля ушла под воду. С помощью двух вертолетов Черноморского флота и спасательного буксира «Меркурий» с судна спасли 12 человек. Один член экипажа погиб из-за переохлаждения. Его семье в правительстве РФ обещают оказать помощь.
Танкер «Волгонефть 239» с грузом мазута потерпел крушение в том же районе через полтора часа, в 10:20. Из-за волн корма судна сдрейфовала к берегу в район мыса Панагия и села на грунт в 80 м от береговой черты.
По поручению президента РФ Михаил Мишустин создал рабочую группу для координации ликвидации последствий ЧП, которую возглавил Виталий Савельев. Как только позволит погода, начнется водолазное обследование судов силами Морспасслужбы, сообщили в правительстве РФ.