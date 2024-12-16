Мазут, вылившийся с танкеров в Керченском проливе, дрейфует к побережью

В правительстве РФ также рассказали подробности крушения танкеров. У судна «Волгонефть 212» с грузом мазута произошел разлом корпуса 15 декабря в 08:57 у мыса Такиль в южной части Керченского пролива. ЧП случилось во время шторма при скорости ветра до 24 м/с и волне высотой около 3 м. Около 13:00 корма корабля ушла под воду. С помощью двух вертолетов Черноморского флота и спасательного буксира «Меркурий» с судна спасли 12 человек. Один член экипажа погиб из-за переохлаждения. Его семье в правительстве РФ обещают оказать помощь.