Вице-премьер РФ назвал причины крушения двух танкеров в Керченском проливе

Вице-премьер РФ Виталий Савельев назвал причины крушения двух танкеров в Керченском проливе, сообщает пресс-служба правительства России.
Савельев доложил премьер-министру России Михаилу Мишустину о ходе аварийно-спасательной операции.
По поручению президента Михаилом Мишустиным создана рабочая группа для координации ликвидации последствий ЧП, которую возглавил Виталий Савельев.
Так, все 14 человек экипажа с «Волгонефть-239» спасены. С другого танкера были эвакуированы 13 моряков, но один из них погиб. Его семье будет оказана необходимая помощь. Как только позволит погода, начнется водолазное обследование судов.
Как сообщил Савельев, у танкера «Волгонефть-212» с грузом мазута в 08:57 произошел разлом корпуса у мыса Такиль в южной части Керченского пролива. ЧП произошло при штормовых условиях: скорость ветра была до 24 м/с и волна порядка трех метров.
Танкер «Волгонефть-239» с грузом мазута потерпел крушение в том же районе в 10:20. Под воздействием волн корма судна сдрейфовала к берегу в район мыса Панагия и села на грунт в 80 метрах от береговой черты.