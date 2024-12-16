В Турове пешеход погиб под колесами легковушки

Сегодня около 8.10 31-летний водитель на «Пежо» ехал по ул. Кирова в направлении 2-го Интернационального переулка. По предварительной информации областной ГАИ, на закруглении дороги не справился с управлением, съехал на левую по ходу движения обочину, где совершил наезд на 54-летнего мужчину. После этого чего легковушка съехала в кювет.
От полученных травм пешеход скончался.
Также этим утром произошло еще одно ДТП в Житковичском районе. В Житковичах 63-летний водитель автомобиля «Ниссан» около 07.40 в пути по ул. Пролетарской сбил 53-летнего мужчину, который перекатывал велосипед по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшего госпитализировали.
В областной ГАИ напомнили пешеходам о необходимости неукоснительно соблюдать ПДД: прежде чем пересечь проезжую часть, необходимо убедиться в безопасности выхода, посмотрев по сторонам. «Водителям следует помнить, что при подъезде к пешеходным переходам необходимо заблаговременно снизить скорость, вплоть до полной остановки транспортного средства и предоставить преимущество пешеходам, пересекающим ее. А с учетом сложных погодных условий, а также гололедицы, просим всех быть осторожными при управлении автомобилем, особенно на закруглении дорог. В случае обнаружения опасных обледенелых или заснеженных участков и резкого изменения состояния проезжей части, сообщайте об этом по телефону 115», — подчеркнули в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельском облисполкома.