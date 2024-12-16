В Турове пешеход погиб под колесами легковушки

В областной ГАИ напомнили пешеходам о необходимости неукоснительно соблюдать ПДД: прежде чем пересечь проезжую часть, необходимо убедиться в безопасности выхода, посмотрев по сторонам. «Водителям следует помнить, что при подъезде к пешеходным переходам необходимо заблаговременно снизить скорость, вплоть до полной остановки транспортного средства и предоставить преимущество пешеходам, пересекающим ее. А с учетом сложных погодных условий, а также гололедицы, просим всех быть осторожными при управлении автомобилем, особенно на закруглении дорог. В случае обнаружения опасных обледенелых или заснеженных участков и резкого изменения состояния проезжей части, сообщайте об этом по телефону 115», — подчеркнули в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельском облисполкома.