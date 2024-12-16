«Травмы грудной клетки, переломы, ушибы». Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в ДТП с перевернувшейся маршруткой под Воложином

В Минздраве добавили, что двое мужчин, а также одна женщина с ушибами, травмами, переломами находятся в Столбцовской центральной районной больнице. В пресс-службе обратили внимание на то, что у всех пациентов состояние средней степени тяжести, у них были выявлены сочетанные травмы. Подчеркивается, что всем оказывается необходимая помощь в полном объеме.