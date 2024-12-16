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«Травмы грудной клетки, переломы, ушибы». Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в ДТП с перевернувшейся маршруткой под Воложином

Минздрав сказал про состояние пострадавших в ДТП с маршруткой под Воложином.

Источник: Комсомольская правда

Минздрав сказал про состояние пострадавших в ДТП с маршруткой под Воложином. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Ранее МВД сообщило, что маршрутка с пассажирами перевернулась в Воложинском районе. По данным специалистов Республиканского центра медицинского центра реагирования Минздрава в результате случившегося дорожно-транспортного происшествия пострадали шесть человек. Они были доставлены в больницы бригадами скорой медпомощи.

Сказано, что одна женщина была направлены в Больницу скорой медпомощи Минска с травмой средней тяжести. Кроме того, двух пассажирок с ушибами, травмами грудной клетки направили в Минскую областную клиническую больницу.

В Минздраве добавили, что двое мужчин, а также одна женщина с ушибами, травмами, переломами находятся в Столбцовской центральной районной больнице. В пресс-службе обратили внимание на то, что у всех пациентов состояние средней степени тяжести, у них были выявлены сочетанные травмы. Подчеркивается, что всем оказывается необходимая помощь в полном объеме.

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