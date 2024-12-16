«Травмы грудной клетки, переломы, ушибы». Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в ДТП с перевернувшейся маршруткой под Воложином

Минздрав сказал про состояние пострадавших в ДТП с маршруткой под Воложином. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Ранее МВД сообщило, что маршрутка с пассажирами перевернулась в Воложинском районе. По данным специалистов Республиканского центра медицинского центра реагирования Минздрава в результате случившегося дорожно-транспортного происшествия пострадали шесть человек. Они были доставлены в больницы бригадами скорой медпомощи.
Сказано, что одна женщина была направлены в Больницу скорой медпомощи Минска с травмой средней тяжести. Кроме того, двух пассажирок с ушибами, травмами грудной клетки направили в Минскую областную клиническую больницу.
В Минздраве добавили, что двое мужчин, а также одна женщина с ушибами, травмами, переломами находятся в Столбцовской центральной районной больнице. В пресс-службе обратили внимание на то, что у всех пациентов состояние средней степени тяжести, у них были выявлены сочетанные травмы. Подчеркивается, что всем оказывается необходимая помощь в полном объеме.
Ранее маршрутка и автобус серьезно столкнулись в Могилеве.
Тем временем милиция задержала иностранца, которому грозит до 20 лет.
Также мы собрали, что изменится в выплатах пособий для семей с детьми с 1 января 2025 года.