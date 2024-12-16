Появилось видео страшного ДТП с 2 КамАЗами в Воронежской области

РИА «Воронеж» писало, что эта авария произошла на 14 км автодороги Павловск — Калач — Петропавловка — Бутурлиновка. По предварительным данным, 23-летний водитель самосвала КамАЗ-6520 выехал на полосу встречного движения, где врезался в КамАЗ-5490 с прицепом. Молодого человека забрали в больницу.