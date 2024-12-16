Появилось видео страшного ДТП с 2 КамАЗами в Воронежской области

В Сети появилось видео с места ДТП с двумя КамАЗами, произошедшего в Павловском районе Воронежской области вчера, 15 декабря. На опубликованных кадрах хорошо видно, насколько сильные повреждения получили транспортные средства.
РИА «Воронеж» писало, что эта авария произошла на 14 км автодороги Павловск — Калач — Петропавловка — Бутурлиновка. По предварительным данным, 23-летний водитель самосвала КамАЗ-6520 выехал на полосу встречного движения, где врезался в КамАЗ-5490 с прицепом. Молодого человека забрали в больницу.
В ГУ МЧС по Воронежской области рассказали, что на место ДТП выезжали спасатели, чтобы извлечь пострадавшего из поврежденного транспорта.
Ранее на 176 км трассы Курск — Воронеж в Нижнедевицком районе Воронежской области грузовой автомобиль опрокинулся на двигавшуюся во встречном направлении Mazda 6. Пострадал 37-летний водитель легкового авто — житель Белгородской области.