Минздрав: после ДТП с маршруткой госпитализированы 6 человек

Там также уточнили, что одна женщина направлена в минскую Больницу скорой помощи, у нее травмы средней степени тяжести. Две пассажирки находятся в областной клинической больнице — у них диагностированы ушибы и травмы грудной клетки. В Столбцовскую ЦРБ поступили двое мужчин и одна женщина — с ушибами и переломами.