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Минздрав: после ДТП с маршруткой госпитализированы 6 человек

МИНСК, 16 дек — Sputnik. Шесть человек госпитализированы после аварии с маршрутным такси в Воложинском районе, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Беларуси.

Источник: Sputnik.by

Ранее в МВД республики проинформировали, что в ДТП с маршруткой травмы получили восемь пассажиров маршрутки.

«По сообщению специалистов Республиканского центра медреагирования Минздрава в результате ДТП пострадали шесть человек — их госпитализировали бригады скорой медицинской помощи».

сказали в ведомстве.

Там также уточнили, что одна женщина направлена в минскую Больницу скорой помощи, у нее травмы средней степени тяжести. Две пассажирки находятся в областной клинической больнице — у них диагностированы ушибы и травмы грудной клетки. В Столбцовскую ЦРБ поступили двое мужчин и одна женщина — с ушибами и переломами.

В Минздраве рассказали, что у всех диагностированы сочетанные травмы, состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Всем в полном объеме оказывается необходимая помощь.

Авария

Как ранее сообщили в МВД Беларуси, Авария произошла в понедельник, 16 декабря, около 09:00 на 27-м километре дороги Першаи — Ивенец — Несвиж.

По информации правоохранителей, 66-летний водитель маршрутного такси, двигаясь в направлении городского поселка Ивенец, не справился с управлением и съехал в кювет. В результате микроавтобус опрокинулся.

По поручению министра внутренних дел на место ДТП лично выбыл начальник главного управления ГАИ МВД Виктор Ротченков.