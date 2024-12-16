Минздрав: после ДТП с маршруткой госпитализированы 6 человек

Ранее в МВД республики проинформировали, что в ДТП с маршруткой травмы получили восемь пассажиров маршрутки.
«По сообщению специалистов Республиканского центра медреагирования Минздрава в результате ДТП пострадали шесть человек — их госпитализировали бригады скорой медицинской помощи».
Там также уточнили, что одна женщина направлена в минскую Больницу скорой помощи, у нее травмы средней степени тяжести. Две пассажирки находятся в областной клинической больнице — у них диагностированы ушибы и травмы грудной клетки. В Столбцовскую ЦРБ поступили двое мужчин и одна женщина — с ушибами и переломами.
В Минздраве рассказали, что у всех диагностированы сочетанные травмы, состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Всем в полном объеме оказывается необходимая помощь.
Авария
Как ранее сообщили в МВД Беларуси, Авария произошла в понедельник, 16 декабря, около 09:00 на 27-м километре дороги Першаи — Ивенец — Несвиж.
По информации правоохранителей, 66-летний водитель маршрутного такси, двигаясь в направлении городского поселка Ивенец, не справился с управлением и съехал в кювет. В результате микроавтобус опрокинулся.
По поручению министра внутренних дел на место ДТП лично выбыл начальник главного управления ГАИ МВД Виктор Ротченков.