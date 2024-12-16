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В Краснодаре водитель иномарки врезался в автобус и «стукнул» легковушку

Из-за аварии пострадали два человека.

Источник: соцсети

Водитель иномарки в Краснодаре нарушил правила дорожного движения, из-за чего столкнулся с общественным транспортом и легковушкой. Полиция проводит расследование. Об этом ИА KrasnodarMedia рассказал руководитель пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai ехал со стороны улицы Российской в направлении поселка Лазурный.

— В ходе движения он пересек двойную сплошную и выехал на «встречку», где столкнулся с маршрутным «ПАЗом». На момент аварии в автобусе был только водитель, — уточнил Артем Коноваленко.

После столкновения, автомобиль Hyundai изменил траекторию движения и ударил авто марки KIA. В следствие чего, вторая легковушка наехала на дорожное ограждение.

Из-за ДТП пострадали водители автобуса и Hyundai. Последнего признали виновником аварии. По факту произошедшего проводится проверка.