Бастрыкину доложат о причинах трещин в пятиэтажке на Чехова в Ростове

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад о ходе процессуальной проверки из-за разрушения пятиэтажного жилого здания на проспекте Чехова в донской столице. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Региональное управление ведомства допускает, что в случившемся могла быть преступная халатность.
Жильцы покинули здание вечером в воскресенье 15 декабря. После жалоб в экстренные службы комиссия из специалистов районной администрации, управления ЖКХ и управления ГО и ЧС провела осмотр. Оказалось, что угрозы обрушения здания нет.
«Между вторым и третьим подъездами отслоилась штукатурка, в деформационном шве образовалась трещина», — пояснили в администрации Ростова-на-Дону. Теперь на доме установили маячки, его продолжат обследовать.