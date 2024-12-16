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Бастрыкину доложат о причинах трещин в пятиэтажке на Чехова в Ростове

Жильцы покинули её 15 декабря, но после обследования дома вернулись.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад о ходе процессуальной проверки из-за разрушения пятиэтажного жилого здания на проспекте Чехова в донской столице. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Региональное управление ведомства допускает, что в случившемся могла быть преступная халатность.

Жильцы покинули здание вечером в воскресенье 15 декабря. После жалоб в экстренные службы комиссия из специалистов районной администрации, управления ЖКХ и управления ГО и ЧС провела осмотр. Оказалось, что угрозы обрушения здания нет.

«Между вторым и третьим подъездами отслоилась штукатурка, в деформационном шве образовалась трещина», — пояснили в администрации Ростова-на-Дону. Теперь на доме установили маячки, его продолжат обследовать.

СК